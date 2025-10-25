Cómo estará el tiempo este domingo de elecciones en Corrientes

Luego de un fuerte temporal que afectó a varias localidades y a la capital correntina, se espera un alivio para este domingo. Se anuncian chaparrones con un 40% de probabilidad durante toda la jornada electoral en Corrientes. Las temperaturas oscilan entre los 26°C y los 17°C, con ráfagas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora durante la mañana.

Pronostico para este domingo

En la tarde de este sábado ingresaron vientos por el sector sureste que colaboraron con un leve descenso de temperatura en la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo, continua la dirección predominante por este sector con vientos de 13 a 22 kilómetros por hora. No se prevé tormentas fuertes.

En ciudades como Goya se esperan cielos parcialmente nublados con temperaturas de 25°C a 15°C, en Paso de los Libres con 25°C a 14°C y chaparrones durante la jornada.

¿Cómo seguirá el tiempo?

Para los próximos días en Corrientes se prevé temperaturas templadas que van desde los 15°C a los 24°C de máxima, por lo que se espera un alivio luego de días calurosos y lluviosos. Solo se esperan tormentas aisladas para el martes por la tarde y noche.