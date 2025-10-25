Localizaron y atraparon a buscado con múltiples pedidos de captura en Corrientes

En la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría de Alvear logró la detención de un hombre oriundo de esa localidad que presenta múltiples causas penales pendientes, vinculadas con varios delitos, incluso de abigeato.



El individuo fue sorprendido en la vía pública, donde intentó darse a la fuga al ver el llegar el patrullero. Fue reducido por los efectivos policiales con la colaboración de la División PAR.



El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, y se continúan con las diligencias administrativas correspondientes.

La localización de esta persona se concretó después de un arduo trabajo de seguimiento y tareas de inteligencia.

