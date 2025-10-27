Semana de competencia para los correntinos en Argentina, Perú y Colombia

La última semana de octubre tendrá mucha actividad para los tenistas correntinos en el circuito internacional. Verán acción Sofía Meabe, Lautaro Midón, Carlos María Zárate e Ignacio Monzón que se presentarán en diferentes países de Sudamérica.

Sofía Meabe (17 años) recibió una invitación y jugará el cuadro principal del W35 de Neuquén sobre polvo de ladrillo.

La correntina todavía compite en el circuito juniors sin embargo, su proyección en el ámbito profesional le valió la invitación para jugar en suelo neuquino.

Meabe viene de ganar el J200 de Salta y hoy ostenta el puesto 89 en el ránking mundial Juniors, su mejor ubicación histórica.

Por la primera ronda del torneo neuquino, Meabe enfrentará este martes a la chilena Fernando Labrana, jugadora de 26 años y número 496 en el escalafón de la WTA.

En Perú están dos correntinos: Lautaro Midón y Carlos María Zárate que superó la clasificación e ingresó al cuadro principal del Challenger de Lima.

Zárate (20 años) llegó a Perú con su mejor ránking en la ATP al ubicarse en el puesto 758. El correntino viene de jugar dos futres en Santiago de Chile donde alcanzó una semifinal y un cuarto de final.

En Perú, Zárate debutó el domingo en la clasificación del challenger y venció al boliviano Boris Arias 2-6, 6-0 y 6-1, mientras que este lunes, por el pase al cuadro principal, le ganó al rumano Sebastián Gima 2-6, 6-2 y 6-3.

En la ronda inicial del CH, Zárate se cruzará con el también argentino Juan Manuel Cerúndolo (88º en el ránking de la ATP y segundo preclasificado).

El certamen peruano marcará el inicio de la última gira del año para Lautaro Midón (260) que viene de participar en un Future, categoría M25 en Río de Janeiro.

El correntino de 21 años tendrá como rival en la primera ronda a su compatriota Federico Agustín Gómez (208º y cuarto preclasificado).

El único antecedente que tiene dentro del circuito internacional, se remonta al año 2023 con victoria para Gómez en un M15 en Serbia.

Mientras que Ignacio Monzón (737º) jugará el M15 de Ibagué, Colombia, donde partirá como segundo preclasificado. En el duelo de primera ronda, tendrá como rival al brasileño Bruno Fernández (1134º).

El tenista correntino de 27 años viene de hacer semifinales en el M15 de Santiago, Chile, en lo que su segunda mejor producción de la temporada.