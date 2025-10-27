Argentina ya tiene su lista de convocados para el Mundial de Qatar Sub 17

La Selección Argentina Sub-17 se prepara para el Mundial de Qatar 2025 y entre los 21 convocados por Diego Placente, tres ya tuvieron la oportunidad de debutar en la Primera División de sus clubes, mientras que otros tres no sumaron minutos, pero fueron al banco de suplentes.

Jerónimo Gómez Mattar, mediocampista de Newell’s, es uno de los casos más destacados. Con 16 años, debutó en la máxima categoría en julio de este año, cuando ingresó en los últimos minutos de la victoria 2-1 ante Independiente Rivadavia. Su temprana experiencia en Primera le otorga confianza y seguridad para enfrentar los desafíos del Mundial. Gómez Mattar acumula seis partidos en Primera, sumando 114 minutos, repartidos entre 5 encuentros del Torneo Clausura y uno de la Copa Argentina.

Thomas De Martis, jugador de Lanús, también forma parte del plantel profesional de su club y debutó en Primera en agosto en la derrota 1-0 ante Central Córdoba en la ida de la Copa Sudamericana. Además, jugó 11 minutos en la victoria 2-1 frente a Platense en el Clausura, acumulando 2 partidos en total.

Otro juvenil que suma experiencia en el primer equipo es Gastón Bouhier, delantero de Argentinos Juniors, que debutó en agosto en la victoria por 4-1 frente a Racing, aunque solo disputó un minuto.

Además, la lista incluye a varios jugadores que fueron al banco de suplentes, pero aún no debutaron en la máxima categoría. Entre ellos se destacan el arquero Fernando Closter (Independiente), y los futbolistas Ramiro Tulian (Belgrano) y Thiago Yañez (Argentinos Juniors), quienes integran el grupo en el Mundial que se disputará en Qatar entre el 3 y 27 de noviembre.

TyC Sports