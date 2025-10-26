Evelyn Karsten, de La Libertad Avanza: “En la capital de Corrientes ganamos ampliamente”

En el cierre de la jornada electoral en Corrientes, desde La Libertad Avanza celebraron lo que consideran un resultado positivo en la Capital y en varias localidades del interior.

La referente provincial Evelyn Karsten afirmó que: “En la Capital ganamos ampliamente. La diferencia es bastante abrumadora a favor de La Libertad. Muy contentos por la Capital; en el interior estamos recibiendo resultados, pero en muchas localidades nos fue muy bien”.

El espacio libertario destacó la candidatura de Virginia Gallardo, señalando que, de confirmarse los datos preliminares, la candidata asegura una banca en el Congreso Nacional.

Cabe aclarar que aún no hay resultados oficiales, por lo que las expresiones corresponden a las estimaciones partidarias y datos preliminares que manejan desde el espacio.