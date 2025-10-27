Valdés: “Seguiremos trabajando para que le vaya bien a la Argentina y a Corrientes”

n En el búnker electoral ubicado en calle 25 de Mayo 1232 de la ciudad Capital, Vamos Corrientes celebró la victoria en las elecciones legislativas de este 26 de octubre, que llevará a Diógenes González al Congreso nacional por el oficialismo provincial. El gobernador Gustavo Valdés y líder de la alianza brindó allí declaraciones, garantizando “seguir trabajando para que le vaya bien a Argentina” con representantes que "verdaderamente defiendan nuestros intereses".

El acto se realizó en el Comité Central de la UCR, tras la publicación de los primeros resultados a nivel nacional y provincial, donde también estuvieron el gobernador electo, Juan Pablo Valdés; el flamante diputado Diógenes González; el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard y otras autoridades provinciales y municipales.

Allí, Gustavo Valdés celebró el resultado de Vamos Corrientes, destacando que, si bien "las elecciones nacionales no son fáciles en la provincia”, el espacio "siguió creciendo y mejorando su performance electoral". Afirmó que "en estas elecciones hemos ganado para poder tener representantes que digan lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos" y que "verdaderamente defiendan nuestros intereses en el Congreso de la Nación".

Valdés agradeció a los militantes de Vamos Corrientes, asegurando que su esfuerzo es fundamental para "seguir construyendo el porvenir". Sostuvo que "no hay posibilidades de tener futuro si no tenemos una base sólida", y que las bases del espacio político "están hoy más firmemente que nunca".

El mandatario señaló que, con el "mapa electoral ya absolutamente definido" en todos los niveles —desde intendentes hasta el próximo gobernador y senadores nacionales—, "es hora de poner pro al futuro". Concluyó que la alianza apuesta al cambio y debe seguir trabajando “para que a la Argentina le vaya bien" y "seguir acompañando este proceso de crecimiento en la República".

Juan Pablo Valdés

Por su parte, el gobernador electo Juan Pablo Valdés se mostró "muy contento" por el resultado de una "elección reñida". Inició su discurso felicitando al diputado electo Diógenes González "por asumir este compromiso, de haber trabajado y de habernos acompañado durante la campaña". Luego extendió su agradecimiento a todo el espacio de Vamos Corrientes, que "ha trabajado incansablemente", y mencionó especialmente a los fiscales, intendentes, concejales, dirigentes, la Juventud Radical, Franja Morada y las mujeres, reconociendo que "no teníamos ni una parada fácil ni una parada sencilla".

El gobernador electo también felicitó a los demás espacios que participaron y a los otros diputados electos por Corrientes, a quienes les pidió "ese compromiso". "Nos tiene que importar el futuro de todos los correntinos y tenemos que trabajar juntos con una mirada de futuro y desarrollo para nuestra provincia", afirmó. Finalmente, Valdés expresó que es "un gran orgullo" esta victoria y que representa "un gran honor y una responsabilidad en doble grado".

Diógenes González

El diputado nacional electo, Diógenes González agradeció a los "miles de correntinos que en todo el territorio de la provincia ratificaron este rumbo y a este equipo de trabajo que ganó el 31 de agosto". Aseguró que el "sapucay" que habían pedido se cumplió.

González extendió su agradecimiento a todos los que trabajaron en la campaña, incluyendo intendentes, concejales, legisladores, dirigentes de todos los partidos y organizaciones civiles. Destacó el "gran trabajo" de las fuerzas de seguridad y la policía, que permitió una "elección ejemplar y pacífica", garantizando la paz social en la provincia.

En línea con el discurso del gobernador, el diputado electo afirmó que "está garantizado que Corrientes no se dobla a guachazos". Finalmente, González se comprometió a "hacer lo que dijimos: apoyar al gobernador Juan Pablo Valdés y seguir el lineamiento estratégico de nuestro líder político, Gustavo Valdés.