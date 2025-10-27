¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aeropuerto de Corrientes Virgina Gallardo Javier Milei
Corrientes

Las noticias más importantes del 27 de octubre

Por El Litoral

Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 06:53

Elecciones en Corrientes: Diógenes González, Virginia Gallardo y Raúl Hadad fueron elegidos como diputados

Elecciones municipales: ganó Esquina Crece y Olivetti será el intendente

Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Corrientes

Vamos Corrientes se impuso en las elecciones y ratificó su liderazgo en la provincia

Un joven murió en Corrientes tras caer de un caballo cuando perseguía un ciervo

Hangares del aeropuerto correntino sufrieron destrozos y dos aeronaves fueron afectadas

Corrientes: corte total en la Ruta 12 por un hundimiento en la zona de Itá Ibaté

Esquina: recibió una puñalada en una riña y está muy grave









 

