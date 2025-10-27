Las noticias más importantes del 27 de octubre

Elecciones en Corrientes: Diógenes González, Virginia Gallardo y Raúl Hadad fueron elegidos como diputados
Elecciones municipales: ganó Esquina Crece y Olivetti será el intendente
Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Corrientes
Vamos Corrientes se impuso en las elecciones y ratificó su liderazgo en la provincia
Un joven murió en Corrientes tras caer de un caballo cuando perseguía un ciervo
Hangares del aeropuerto correntino sufrieron destrozos y dos aeronaves fueron afectadas
Corrientes: corte total en la Ruta 12 por un hundimiento en la zona de Itá Ibaté
Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Corrientes
Esquina: recibió una puñalada en una riña y está muy grave