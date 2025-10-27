Las acciones argentinas en Wall Street suben hasta un 35% tras las elecciones

El mercado empezó a reaccionar de manera positiva a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas: los bonos alcanzan hasta un 18% y las acciones argentinas que operan en Wall Street arrancan la semana con fuertes subas de hasta 35% en la previa de la apertura de los mercados.

Además, crece la expectativa sobre el comportamiento que tendrá el dólar oficial, que abrirá a $1515 en las pantallas del Banco Nación tras el contundente triunfo del oficialismo. Sin embargo, en algunos bancos ya se pueden ver bajas: en el Banco Galicia el dólar se vende a $1420, en tanto que en ICBC y BBVA a $1425, casi $100 menos que el cierre previo.

Sobre lo que puede esperarse en el mercado cambiario este lunes, el dólar cripto -la única cotización que opera incluso durante el fin de semana- se negoció cerca de los $1450, tras la elección, un retroceso de 9% o $100 en el día.

En el mercado bursátil, las acciones argentinas en Wall Street arrojaron números positivos en las operaciones conocidas en el denominado mercado overnight y en el premarket. Los ADRs que encabezaban las subas eran Banco Supervielle (15,90%); Banco Galicia (12,90%); YPF (11,99%); Irsa (9,25%) y BBVA (6,92%).

Los bonos de la deuda argentina, por su parte, ganaban entre 20% y 22% tras las elecciones y la expectativa de la recompra que anunció la semana pasada el Gobierno.

A cuánto cotiza el dólar luego del triunfo electoral de LLA

El dólar oficial abrirá este lunes a $1515 para la venta en las pantallas del Banco Nación. En la semana previa a las elecciones legislativas, anotó un alza de $40. En tanto, el blue también subió la semana pasada otros $40 y operó a $1525.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio iniciará la jornada en $1492. Según datos del Banco Central, el techo de la banda cambiaria se ubicará $1494,04.

Con respecto a los dólares financieros, el MEP se negoció a $1549,44 en el último día hábil antes de la votación mientras que el contado con liquidación (CCL) cotizó a $1567,21.

El Gobierno defendió el plan económico

Este domingo, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el precio del dólar se va a mantener dentro de las bandas de flotación y ratificó que el programa económico continuará sin cambios.

En esa sintonía, el designado canciller, Pablo Quirno, defendió la estrategia cambiaria y sostuvo: “No hay incertidumbre. No hay ningún tipo de cambio en el programa económico que venimos siguiendo desde diciembre de 2023”.

Con respecto a la reacción del mercado bursátil, Quirno indicó que “no hay que mandarles ningún mensaje, hay que darles tranquilidad".

TN