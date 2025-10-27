Regatas logró dos títulos en la Liga Sudamericana

Regatas Corrientes acumula dos títulos en la Liga Sudamericana de Baloncesto. Las consagraciones de Regatas llegaron en el 2008 y 2012.
La primera conquista de Regatas fue en una serie frente a Flamengo de Brasil que se definió en el quinto punto en el estadio José Jorge Contte. Silvio Santander fue el entrenador y en el plantel estuvieron, entre otros: Javier Martínez, Alejandro Montecchia, Juan Manuel Rivero, Damián Tintorelli, Diego Cavaco, Roberto López y Agustín Carabajal.
También fueron parte del equipo los extranjeros Clarence Robinson y Ramzee Stanton.
Además de los juveniles Néstor Serantes, Sergio Zacarías, Alan Zucconi y Milton Temute.
El campeonato del 2012 llegó en un formato de Final Four que se concretó en el estadio del parque Mitre.
Regatas venció a Uniceub y a Peñarol de Mar del Plata. En tanto que perdió frente a Flamengo.
Hubo un triple empate en la primera ubicación entre Regatas y los dos equipos brasileños, pero la diferencia de puntos en los partidos jugados entre sí favoreció al local.
El equipo correntino fue dirigido por Nicolás Casalánguida y Palo Quinteros fue elegido como el jugador más valioso de las finales.
El plantel Fantasma se completó con Pedro Calderón, Nicolás Romano, Javier Martínez, Federico Kammerichs, Nicolás Ferreyra y Miguel Gerlero. Además, jugaron los extranjeros Djibirl Kanté y Dartona Washamn.
Luego de los dos títulos, Regatas también jugó la Liga Sudamericana en el 2022 pero no pudo superar el primer cuadrangular que los disputó como local.
El Fantasma ganó 2 de los 3 partidos que disputó, pero esta vez en el desempate se vieron favorecidos Baurú y Oberá Tenis Club. El cuarto participante fue Pichincha de Potosí, Bolivia.