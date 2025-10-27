Regatas logró dos títulos en la Liga Sudamericana

Regatas Corrientes acumula dos títulos en la Liga Sudamericana de Baloncesto. Las consagraciones de Regatas llegaron en el 2008 y 2012.

La primera conquista de Regatas fue en una serie frente a Flamengo de Brasil que se definió en el quinto punto en el estadio José Jorge Contte. Silvio Santander fue el entrenador y en el plantel estuvieron, entre otros: Javier Martínez, Alejandro Montecchia, Juan Manuel Rivero, Damián Tintorelli, Diego Cavaco, Roberto López y Agustín Carabajal.

También fueron parte del equipo los extranjeros Clarence Robinson y Ramzee Stanton.

Además de los juveniles Néstor Serantes, Sergio Zacarías, Alan Zucconi y Milton Temute.

El campeonato del 2012 llegó en un formato de Final Four que se concretó en el estadio del parque Mitre.Regatas venció a Uniceub y a Peñarol de Mar del Plata. En tanto que perdió frente a Flamengo.Hubo un triple empate en la primera ubicación entre Regatas y los dos equipos brasileños, pero la diferencia de puntos en los partidos jugados entre sí favoreció al local.El equipo correntino fue dirigido por Nicolás Casalánguida y Palo Quinteros fue elegido como el jugador más valioso de las finales.El plantel Fantasma se completó con Pedro Calderón, Nicolás Romano, Javier Martínez, Federico Kammerichs, Nicolás Ferreyra y Miguel Gerlero. Además, jugaron los extranjeros Djibirl Kanté y Dartona Washamn.Luego de los dos títulos, Regatas también jugó la Liga Sudamericana en el 2022 pero no pudo superar el primer cuadrangular que los disputó como local.El Fantasma ganó 2 de los 3 partidos que disputó, pero esta vez en el desempate se vieron favorecidos Baurú y Oberá Tenis Club. El cuarto participante fue Pichincha de Potosí, Bolivia.