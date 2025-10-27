Corrientes: un pasajero intentó bajarse de un colectivo y lo descubrieron con marihuana

La Policía de Corrientes informó este lunes que un hombre fue demorado tras ser descubierto con envoltorios de marihuana en un colectivo, durante un operativo realizado en la localidad de Lomas de González.

El hecho se registró cuando efectivos policiales realizaban controles vehiculares e identificación de personas sobre la Ruta Provincial N° 5, a la altura del kilómetro 30 aproximadamente.

Durante la inspección, los uniformados detuvieron la marcha de un colectivo y, al momento de identificar a los pasajeros, un hombre intentó descender de manera apresurada, lo que despertó sospechas.

Al interceptarlo, los efectivos constataron que el sujeto llevaba una mochila que contenía un envoltorio de polietileno con una sustancia vegetal. Por tal motivo, se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, con asiento en Ensenada Grande (San Cosme).

Los agentes especializados realizaron el test orientativo, el cual arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 97 gramos.

El hombre fue trasladado junto a la sustancia secuestrada a la dependencia policial correspondiente, donde se efectuaron las diligencias de rigor bajo la intervención de las autoridades competentes.