Más de 1.000 estudiantes celebraron el “English Fest” del Instituto Josefina Contte

El patio del Instituto Superior Josefina Contte se llenó de color, música y entusiasmo con una nueva edición del “English Fest”, este jueves fue una jornada que convocó a más de 1.000 estudiantes de distintos niveles y lenguas extranjeras que se enseñan en la institución correntina.

Actividades para todas las edades

Durante todo el día, los alumnos participaron de actividades lúdicas y educativas, con stands donde se realizaron juegos en inglés, demostraciones de maquillaje artístico, dibujos y creaciones inspiradas en el espíritu de Halloween.

La propuesta, organizada por el equipo docente del área de idiomas, buscó promover el aprendizaje a través de la creatividad, la interacción y el juego.

El cierre de la jornada estuvo marcado por el esperado “English Fest Costume Contest”, que tuvo lugar en el salón de actos a las 19,30. Allí, los estudiantes desfilaron con sus disfraces más originales, compitiendo en dos categorías, la individual y la grupal.

Los premios reconocieron la originalidad, la creatividad y el mejor estilo spooky, en tres distinciones: Most Original Costume, Most Creative Costume y Best Scary Costume.

Con risas y aprendizaje, el “English Fest” se consolidó una vez más como una celebración que une el idioma, la cultura y la imaginación en una experiencia educativa inolvidable.