Arrojaba piedrazos a una escuela de Corrientes con una honda

Un menor de 15 años fue sorprendido por la Policía cuando arrojaba piedras hacia la Escuela Primaria Nº280 "Dr. Pedro Armando Montaña", ubicado en calle Bartolomé Hidalgo y Miguel Cané Barrio Dr. Montaña.



Fue durante recorridas en prevención de ilícitos realizada por personal policial de la Comisaría 14° Urbana.

Observaron al joven con una gomera en su poder arrojando piedras a al establecimiento escolar, razón por la cual dieron la voz preventiva de "Alto", para su demora.



Tras un palpado superficial en sus prendas de vestir, hallaron una honda con orqueta de madera, y 14 piedras granel, lo que motivó su traslado a la sede policial, donde convocaron a su familia.