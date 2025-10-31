Después de 12 días, San Martín vuelve a competir

La agenda de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26 determina que este viernes, San Martín recibirá a Argentino de Junín en lo que será su séptima presentación de la temporada. El encuentro se jugará desde las 21.30 en el Fortín Rojinegro, donde San Martín se mantiene como local en el presente torneo.

En San Martín se espera el regreso de su capitán, el base Gastón García se se ausentó en los últimos dos partidos por una lesión de tobillo.

La última presentación de San Martín fue el pasado 19 cuando le ganó como local a Unión de Santa Fe (83 a 73). Pasaron 12 días, y ahora el Rojinegro buscará mantener su invicto en el Fortín frente a Argentino.

El equipo correntino ganó 3 de los seis partidos que disputó en la actual temporada. Triunfó en los dos juegos en Corrientes y también sumó una victoria como visitante (frente a San Lorenzo).

Los conducidos por Gabriel Revidatti confían en su trabajo defensivo (permiten 70,6 puntos por juego) y desde allí intentar construir los partidos. Para la ofensiva cuenta con un personal que poder de gol y ahora está en la búsqueda de las mejores sociedades para encontrar buenas opciones de tiro.

El choque de este viernes será entre dos equipos que se armaron con objetivos diferentes. San Martín quiere pelear en la parte alta de la tabla y Argentino mantener la categoría. Por eso, la responsabilidad durante el juego será del equipo correntino.

Argentino ya jugó siete partidos y solamente ganó un juego. El triunfo llegó cuando visitó a Oberá Tenis Club (OTC) y llega a Corrientes después de perder contra La Unión en Formosa (98 a 80).

El conjunto bonaerense es dirigido técnicamente por Diego Camun y dentro del plantel, entre otros, están Ramiro Frontera, Martín Trelles, Dylan Smith, Joao De Moraes, Von Davis y Aaron Pablo.

Luego del partido de este viernes, San Martín volverá a ser local el lunes 2 de noviembre cuando reciba a Quimsa de Santiago del Estero. Después llegará una nueva salida a la ruta para trasladarse hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el el lunes 10 enfrentará a Obras Basket y a Mar del Plata donde el rival será Peñarol el miércoles 12.