Los invictos del Grupo B abren la quinta fecha de la Copa de la Liga

Con la disputa de dos encuentros se pondrá en marcha este viernes la quinta fecha de la Copa de la Liga, certamen de primera división en la ciudad de Corrientes.

La Liga Correntina de Fútbol decidió avanzar con la quinta fecha, mientras que la cuarta, que debía disputarse el pasado fin de semana y que se suspendió por cuestiones climáticas, quedará para más adelante.

El motivo central para adelantar la quinta fecha se centró en la posibilidad de programa el clásico entre Mandiyú y Boca Unidos este domingo, aprovechando que el Albo tendrá libre por el certamen Regional.

Los invictos del Grupo B serán los que tendrá acción este viernes. Bucarán mantener esa condición y quedar bien parados de cara a la clasificación para los octavos de final.

El único puntero, Curupay, se medirá frente a Independiente, mientras que también habrá choque de escoltas: Sacachispas - Peñarol.

El grueso de la fecha tendrá lugar el sábado 1. Esa jornada contempla la presentación de los punteros de los grupos A y C. Empedrado tendrá como rival a Villa Raquel y Cambá Cuá se medirá frente a Sportivo, respectivamente.

Para el domingo 2 quedó solamente el clásico entre Mandiyú y Boca Unidos en cancha del aurirrojo. Este partido dará inicio a las 16 y se presenta decisivo en la lucha por avanzar a los octavos de final.

Programación

El programa de partidos correspondientes a la quinta fecha de la Copa de la Liga es el siguiente:

Viernes 31

Cancha de Ferroviario: 19,00 Curupay vs. Independiente y 21,00 Peñarol vs. Sacachispas.

Sábado 1 de noviembre

Cancha de Sportivo: 16,00 San Jorge vs. Ferroviario y 18,00 Villa Raquel vs. Empedrado.

Cancha de Lipton: 15,00 Barrio Quilmes vs. Lipton y 17,00 Yaguareté vs. Huracán.

Cancha de Libertad: 15,00 Talleres vs. Quilmes y 17,00 Rivadavia vs. Mburucuyá.

Cancha de Ferroviario: 18,00 Cambá Cuá vs. Sportivo.

Domingo 2

Cancha de Boca Unidos: 16,00 Mandiyú vs. Boca Unidos.

Así se ubican

Cumplidas tres fechas, las posiciones en la Copa de la Liga son las siguientes:

Zona A: Empedrado 9 puntos, Talleres y Yaguareté 7, Mandiyú y Villa Raquel 4, Huracán y Boca Unidos 1, y Quilmes 0.

Zona B: Curupay (3 PJ) 9 puntos, Sacachispas (2) 6, Peñarol (2) 4, Mburucuyá (3) e Independiente (3) 3, Rivadavia (2) 1 y Libertad (3) 0.

Zona C: Cambá Cuá (3) 7 puntos, Sportivo (3) 6, Doctor Montaña (3) y Lipton (2) 4, San Jorge (2) 3, Ferroviario (3) 1 y Barrio Quilmes (2) 0.