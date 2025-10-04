Hay dos heridos de gravedad por el choque de una moto con una bicicleta

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 6.30 se produjo un choque en el acceso a la localidad de Itatí sobre la Ruta Provincial N° 20 a la altura del kilómetro 4.5, donde colisionaron una motocicleta con una bicicleta.

Al parecer, ambos rodados circulaban en el mismo sentido cuando ocurrió el impacto por causas que se desconocen.

En concreto, tanto el motociclista como el ciclista terminaron hospitalizados con lesiones de consideración, por lo cual se hallan bajo observación médica.Fuentes policiales indicaron que los protagonistas fueron una Gilera de 110 cc que era conducida por un hombre que en principio no fue identificado. Por la gravedad de sus lesiones fue trasladado en ambulancia del Hospital de Itati desde el lugar hasta el Hospital Escuela de Corrientes.Posteriormente, se determinó de que se trataba de un suboficial de la Policía de Corrientes con prestación de servicio en la Comisaría de San Cosme, identificado como Jorge Barrios.En tanto que la bicicleta tipo mountain bike, marca Venzo, era guiada por Carlos Ignacio Barrios, de 26 años, domiciliado en la localidad de Itatí, quien fue trasladado en vehículo particular por sus familiares hasta el hospital local.Por razones de jurisdicción intervino personal policial de la Comisaría de Itatí.