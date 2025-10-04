Boca Unidos busca sacar ventaja frente a Juventud Antoniana

La serie que protagonizarán Boca Unidos y Juventud Antoniana de Salta por la segunda etapa de la Reválida del torneo Federal A de fútbol se pondrá en marcha este domingo en Corrientes.

El partido de ida se jugará en el estadio principal del complejo Leoncio Benítez desde las 18 con el arbitraje de Maximiliano Manduca.

Boca Unidos es el equipo que llega con la obligación de marcar disparidad en el playoffs. En el caso de igualdad de puntos y de diferencia de gol, Juventud Antoniana avanzará de ronda porque viene desde la zona Campeonato.

Luego de una etapa de grupo mala, Boca Unidos levantó el nivel en la Reválida. Ganó el Grupo B y llega confiando a esta instancia, camino al segundo ascenso de la temporada.

La última presentación del elenco boquense fue el pasado 14 de septiembre cuando en Corrientes perdió frente a Sportivo Las Parejas.

Para el encuentro de este domingo, entre los convocados hay cinco variantes respecto al plantel del último partido. En la nómina aparecen Raúl Albornoz, Sebastián Navarro, David Acuña, Nahuel Franco y Pablo Cuevas. En tanto que no están Ignacio Colombini (dejó la entidad), al arquero juvenil Mauricio García, Marcos Fissore, Esteban Orfano y Joaquín Acevedo.

“Estas dos o tres semanas que no jugamos nos hizo muy bien para recuperar algunos chicos que venían lesionados o estaban con amarillas”, reconoció el DT Cristian Núñez, que junto a Rolando Ricardone, dirigen Boca Unidos.

“Es fundamental ganar de local, hay que salir a ganar porque ellos allá son bravísimos en Salta”, sentenció en declaraciones a Radio Dos.

“La clave va a estar en la presión en campo contrario, no perderla rápido. Tenemos una cancha amplia, y si somos claros con la pelota y la movilidad de los chicos que juegan por afuera, podemos lastimarlos. Tenemos la ilusión intacta y con las cosas muy claras. Ellos han cambiado de esquema, juegan con línea de tres, con un enganche y dos puntas”, adelantó.

Como parte de la preparación para el encuentro de este domingo, Boca Unidos jugó un amistoso contra Deportivo Empedrado y se impuso 2 a 0 con goles de Edgar Villán.