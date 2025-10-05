Colapinto perdió ritmo en la carrera y terminó en la 16va posición

Los milagros esperados no ocurrieron y Franco Colapinto finalizó 16° el GP de Singapur, por la 18a fecha de la Fórmula 1. La estrategia de Alpine apuntaba a dos paradas, rogando por un auto de seguridad para ganar tiempo en el cambio de neumáticos, algo que no sucedió. Por eso el argentino, que llegó a estar 12°, fue perdiendo ritmo y se quedó sin velocidad en los últimas vueltas. Se apostó y no salió…

El argentino, igual que Max Verstappen, Isaac Hadjar, Fernando Alonso, Lance Stroll y Yuki Tsunoda eligió arrancar con los neumáticos más blandos, porque la lluvia antes de la carrera había bajado la temperatura del circuito (a 33°C), esperando todos alguna neutralización para ir a boxes.

Como el año pasado corriendo para Williams, cuando había partido 9° y ya en los primeros metros se ubicó 12°, también superó a tres rivales (Stroll, Gabriel Bortoleto y Tsunoda) para quedar 13°, detrás de Liam Lawson. Adelante, George Russell y Max Verstappen seguían en el 1-2 y, tras un toque de los McLaren, Lando Norris superaba a Oscar Piastri para subir dos posiciones (también superó a Kimi Antonelli) y quedar 3°. Pierre Gasly, que había largado desde boxes porque le cambiaron el suelo a su Alpine, se mantenía 19°, delante de Alex Albon, que también había salido desde los pits.

Salvo Russell, que volaba, único en 1m36, para sacarle 5s a Verstappen, todos andaban en un ritmo parejo, de 1m37 a 1m38, en fila india dentro del callejero. Colapinto estaba a 1s y pico de Lawson y también tenía en esos tiempos, detrás suyo, a Stroll. No había chances de sorpresas.

En la vuelta 14, Tsunoda y Bortoleto (además, para cambiar la trompa) entraron a los pits para calzar neumáticos duros, con los que deberían completar las 48 vueltas restantes de las 62. Un giro después ingresó Colapinto, pero le pusieron… medios. Evidentemente la estrategia era ganar en velocidad esperando una detención milagrosa para entrar nuevamente en boxes sobre el final de la prueba o aguantar como pudiera hasta el cierre. El bonaerense volvía 18° a pista, delante de Tsunoda y Bortoleto.

Adelante estaba claro que Russell iba a ganar salvo algún problema, porque le sacaba un campo a Verstappen, quien tiraba la toalla con las gomas rojas que no habían funcionado y las cambiaba por blancas.

Todo sucedía en boxes, sin sobrepasos en pista. Por eso, Colapinto, 15° ya, rogaba por una detención de carrera, alguna bandera roja o safety car para hacer el último cambio de gomas. Por lo visto, era el único que había apostado a dos paradas; el resto iba a dos. Gasly, que había empezado con amarillas y calzaba blancas, era último.

Tan difícil era pasar un auto en este callejero, que recién el primer adelantamiento se vio en el giro 37, Alonso a Hadjar, con Colapinto detrás aprovechando esa lucha para acercarse al francés de Racing Bulls.

Dos vueltas más tarde, el argentino ya era 14° porque Stroll no aguantaba más con las rojas y paraba para quedar en el fondo.

Otro sorpasso se dio en el giro 40, e involucró a Tsunoda, que presionó a Colapinto y, cuando este perdió un poco la línea, lo pasó. Faltaban 15 vueltas, el auto de seguridad no aparecía (Nico Hulkenberg casi lo provoca cuando quiso superar a Colapinto y terminó con trompo) y el ritmo del Alpine se caía a pedazos. Adelante era un paseo de Russell y Norris asediaba a Verstappen por el segundo puesto.

En la vuelta 52, con las paradas de Lawson y Sainz, Colapinto pasó a ser 12°, lejos del 11°, Tsunoda (a 12 segundos) y con Bortoleto, el 13°, pegado.

El que apareció volando desde el fondo, con gomas rojas nuevas, fue Sainz, quien no solo pasó a Bortoleto, sino a Colapinto, que quedaba 13° pidiendo la hora.

Al final, Colapinto perdió tres lugares más en la vuelta 59 contra Stroll, Albon y Lawson para cerrar en el 16° puesto, igual que como largó. Lo único positivo es haber quedado delante de Gasly, que llegó último. Russell ganó de punta a punta, seguido por Verstappen y Norris.

La timba le salió mal a Alpine…

