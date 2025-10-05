¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Arzobispado de Corrientes estudiantes correntinos Juan Domingo Perón
Inseguridad

Fue sorprendido cuando merodeaba en una avenida de Corrientes

Por El Litoral

Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 12:47

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre en la ciudad Capital, procedimiento donde además se secuestró una motocicleta.

Durante la tarde del sábado efectivos realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de avenida Libertad y calle Unne, donde divisaron a un hombre a bordo de una motocicleta. Este observaba a los transeúntes y vehículos estacionados en la zona.

Al intentar aproximarse al sospechoso, este se dió a la fuga. Tras una persecución que terminó en avenida Río Chico y calle Las Margaritas, se demoró e identificó a un hombre de 19 años, quien no contaba con la documentación requerida de la motocicleta, por lo que fue secuestrada preventivamente.

El demorado y el rodado fueron puestos a disposición de la  justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso.

