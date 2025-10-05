Fue sorprendido cuando merodeaba en una avenida de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre en la ciudad Capital, procedimiento donde además se secuestró una motocicleta.

Durante la tarde del sábado efectivos realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de avenida Libertad y calle Unne, donde divisaron a un hombre a bordo de una motocicleta. Este observaba a los transeúntes y vehículos estacionados en la zona.

Al intentar aproximarse al sospechoso, este se dió a la fuga. Tras una persecución que terminó en avenida Río Chico y calle Las Margaritas, se demoró e identificó a un hombre de 19 años, quien no contaba con la documentación requerida de la motocicleta, por lo que fue secuestrada preventivamente.

El demorado y el rodado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso.