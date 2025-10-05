La Policía busca al otro vehículo involucrado en el accidente donde murió una mujer

La Policía de Corrientes informa que continúa investigando el caso del accidente vial ocurrido el pasado 3 de octubre en la localidad de San Cosme, donde una mujer murió como resultado del choque contra un vehículo que se dió a la fuga

Se trata de Macarena F., quien iba a bordo de una motocicleta marca Yamaha, modelo SZ de 160cc, junto a Walter G. Ambos circulaban en inmediaciones del kilómetro 1052 de la Ruta Nacional N° 12 cuando fueron embestidos por un vehículo que huyó del lugar.

Como resultado de este incidente, la mujer murió luego de ingresar de urgencia al hospital Escuela de Ciudad Capital. En el mismo lugar se encuentra con heridas de consideración su compañero, Walter G.

Se le pide colaboración a quienes puedan aportar datos sobre el trágico accidente para esclarecer las circunstancias del hecho y encontrar al otro vehículo involucrado y su conductor.

Quienes tengan información pueden comunicarse a la Comisaría de Distrito San Cosme cuyo teléfono es 4496051 o acercarse a la dependencia más cercana o llamar al 911 en Capital y al 101 en el interior provincial.



