Malas noticias para Scaloni: una baja para los amistosos en Estados Unidos

Este viernes, Lionel Scaloni dio la lista de convocados para los amistosos de la Selección argentina en la Fecha Fifa de octubre ante Puerto Rico y Venezuela. Sin embargo, en las últimas horas, un futbolista fue desafectado de manera inesperada.

A través de un posteo en sus redes sociales oficiales, la Albiceleste informó que Thiago Almada será baja y no podrá estar con el plantel. "El futbolista del Atlético de Madrid, Thiago Almada, será baja para la doble fecha de amistosos en los Estados Unidos“, escribieron.

El volante sufrió una lesión en sus últimos partidos con la Selección argentina y recién pudo recuperarse al 100%. Esta noticia fue muy positiva para el equipo Colchonero.

En conferencia de prensa, el Cholo Simeone dio detalles de la recuperación de Almada y deslizó un pedido para que no fuera convocado. “Está entrenando bien. Se lesionó con la selección hace mas de 20 días y se está recuperando bien.Ayer hizo una parte del entrenamiento, hoy hizo otra parte y consideramos que todavía no está para competir. Lo seguiremos cuidando, que se recupere lo más rápido posible el tiempo que tenemos por delante y ya con Osasuna imagino que estará muy bien“, dijo.

La lista de convocados de la Selección argentina para los amistosos

TN