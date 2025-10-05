Daniela Celis cumplió su promesa y peregrinó a Luján tras la recuperación de Thiago Medina

Daniela Celis decidió cumplir una promesa muy especial: peregrinó a Luján para agradecer la mejora en la salud de Thiago Medina. La ex participante de Gran Hermano compartió cada momento de su caminata en redes sociales y emocionó a sus seguidores con su testimonio de fe y gratitud.

La influencer contó que la decisión de hacer la peregrinación surgió después de atravesar semanas difíciles junto al papá de sus gemelas, quien enfrentó complicaciones de salud tras el accidente. “Te rezo, te hablo, le imploro a Dios, a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas”, expresó Daniela en sus historias de Instagram.

La joven partió desde la localidad de Moreno y recorrió varios kilómetros a pie hasta llegar a la Basílica de Luján, uno de los destinos de fe más importantes del país. Durante el trayecto, Daniela se mostró emocionada y agradecida por el apoyo recibido: “Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente y energía están con vos, en cada segundo del día, cada parte médico”.

“Se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna, tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos”, escribió la ex Gran Hermano junto al posteo.

Thiago Medina, también conocido por su paso por Gran Hermano, atravesó un delicado momento de salud que mantuvo en vilo a sus seguidores. Según relató Daniela, la recuperación de Thiago fue “un milagro” y por eso decidió realizar la peregrinación como muestra de agradecimiento.

La pareja recibió mensajes de aliento y apoyo de parte de sus fanáticos y de otros ex participantes del reality. “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, escribió Daniela en sus redes.

