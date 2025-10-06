Lautaro Midón se presenta en Brail

El tenista correntino Lautaro Midón se trasladó hasta Brasil para darle continuidad a su actividad competitiva dentro del circuito internacional. Será parte de un certamen future dentro del tour de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por su sigla en inglés). El M25 de Río de Janeiro forma parte del Circuito Profesional de Tenis Banco y se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del Río Tennis Academy.

Midón (267 en el ránking de la Asociación de Tenistas Profesionales) enfrentará este martes por la primera rueda al local Víctor Hugo Remondy Pagotto (1352) que superó la clasificación.

El correntino llega a Brasil después de disputar tres challengers que se disputaron en Villa María (Córdoba), Buenos Aires y Antofagasta (Chile). En estas competencias logró dos segundas rondas. Previamente había sido finalista de un M25 en Mar del Plata.

El principal favorito del certamen brasileño es el argentino Santiago Rodríguez Taverna (157) que debutará este martes frente al local Nicolás Zanellato (458).

Monzón eliminado en Colombia

La intención de ingresar al cuadro principal del Challenger de Cali, Colombia, quedó trunca para el correntino Ignacio Monzón que este lunes perdió su juego de segunda ronda en la clasificación.

Monzón (748) perdió contra su compatriota Juan Bautista Torres (418) por 6-2 y 6-0 en un juego que se extendió durante 1 hora y 19 minutos.

En la jornada del domingo, Monzón superó al colombiano Miguel Ángel Madrid Torres por 6-3 y 6-1 por la primera ronda de la clasificación.