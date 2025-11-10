Maxi Salas le pidió disculpas a los hinchas de River

La derrota ante Boca en La Bombonera profundizó la crisis que River arrastra desde hace varias semanas y, ante esto, el delantero correntino Maximiliano Salas salió a pedir disculpas a los hinchas “Millonarios”.

En medio de la desazón y las críticas, el delantero oriundo de Curuzú Cuatiá decidió hablar directamente con los fanáticos de la institución de Núñez a través de sus redes sociales: “¡No tengo dudas de que vamos a salir adelante! Nos vamos a levantar más fuertes en las adversidades. Seguir trabajando duro, es la única manera. Pedir perdón al hincha de River, las buenas van a venir”.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, quien renovó por un año más poco después de que Stefano Di Carlo asumiera como nuevo presidente del “Millonario”, atraviesa un momento delicado donde acumula nueve derrotas en los últimos once encuentros disputados entre todas las competencias, sumando a que en el torneo local se encuentra en una posición comprometida de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Al malestar por la derrota se le sumó un episodio que se viralizó en redes sociales, donde, al retirarse del campo de juego, Salas reaccionó de forma inapropiada ante un hincha rival que ingresó al terreno y lo filmó con su celular, golpeando el dispositivo desde atrás.

El joven hincha de Boca identificado como Uriel Hamra, el cual fue agredido por Salas, salió a declarar luego de la viralización de los hechos, dando su versión de los hechos.

Hamra, de 20 años, contó que la situación no fue premeditada y que su intención no era provocar a los jugadores de River: “Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”.

A pesar del impacto que recibió, el hincha en diálogo con TN sorprendió al defender al futbolista: “Salas intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme”.

Según informó el diario Clarín, la Justicia le labró a Hamra un acta de contravención por ingresar de forma indebida al campo de juego (art. 111 del Código Contravencional de la CABA) y por incitar al desorden (art. 119).

River buscará dar vuelta la página en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional cuando se enfrente a Vélez en el estadio José Amalfitani, en un duelo donde deberá llevarse los tres puntos si desea tener una oportunidad de ingresar a la Copa Libertadores del año próximo.