Regatas venció a Boca como visitante y llega fortalecido a la Sudamericana

El Club de Regatas Corrientes logró el martes una valiosa victoria como visitante ante Boca Juniors por 81-74, en una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El triunfo llega en la previa de su viaje a Asunción, donde disputará los cuartos de final de la Liga Sudamericana.

El “Fantasma” mostró carácter y solidez defensiva para quedarse con el triunfo en la Bombonerita, ante el actual bicampeón del torneo. Desde el segundo cuarto, tomó ventaja y supo mantenerla frente a las embestidas del local.

El dominicano Luis Santos fue la figura del encuentro con 16 puntos y 8 rebotes, acompañado por Iván Gramajo (15 puntos y 6 rebotes) y Fabián Ramírez Barrios (14 y 5). En Boca, Francisco Cáffaro se destacó con 21 unidades y 16 rebotes.

Con este resultado, Regatas se recupera en la gira y viajará con confianza a Asunción (Paraguay), donde enfrentará a San José, Corinthians y Defensor Sporting por el pase a semifinales continentales.