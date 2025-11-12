¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés inflación Regatas
Gustavo Valdés inflación Regatas
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
LIGA NACIONAL

Regatas venció a Boca como visitante y llega fortalecido a la Sudamericana

El equipo correntino se impuso 81-74 al bicampeón en la Bombonerita y cortó su racha negativa antes de los cuartos de final de la Liga Sudamericana.

 

Por El Litoral

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 08:59

 

El Club de Regatas Corrientes logró el martes una valiosa victoria como visitante ante Boca Juniors por 81-74, en una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El triunfo llega en la previa de su viaje a Asunción, donde disputará los cuartos de final de la Liga Sudamericana.

El “Fantasma” mostró carácter y solidez defensiva para quedarse con el triunfo en la Bombonerita, ante el actual bicampeón del torneo. Desde el segundo cuarto, tomó ventaja y supo mantenerla frente a las embestidas del local.

El dominicano Luis Santos fue la figura del encuentro con 16 puntos y 8 rebotes, acompañado por Iván Gramajo (15 puntos y 6 rebotes) y Fabián Ramírez Barrios (14 y 5). En Boca, Francisco Cáffaro se destacó con 21 unidades y 16 rebotes.

Con este resultado, Regatas se recupera en la gira y viajará con confianza a Asunción (Paraguay), donde enfrentará a San José, Corinthians y Defensor Sporting por el pase a semifinales continentales.

Tags

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD