Mandiyú recibe a Defensores para encaminar la clasificación

En el inicio de las revanchas, cuarta fecha, este domingo Mandiyú se presentará en la capital correntina para recibir a Defensores de San Roque.

El encuentro corresponde a la Zona 3 de la Región Litoral Norte, comenzará a las 17 en cancha de Boca Unidos y contará con el arbitraje de Cristian Soler de la Liga Saladeña.

Mandiyú llega invicto a esta fecha, con un triunfo se afirmará en la primera ubicación y quedará muy cerca de la clasificación.

En las fechas anteriores, el conjunto de la capital correntina mostró su contundencia en el ataque. Como visitante le ganó a Defensores 3 a 0 y en el complejo Leoncio Benítez goleó a Sportivo Surubí de Goya 5 a 1.

El andar de Mandiyú es firme y por eso, el DT Fabián “Bocha” Ponce planea mantener al equipo titular, pero se produciría le regreso de Ticiano Martínez que se ausentó el pasado fin de semana por su casamiento. Sale de la formación inicial Julio Montero.

Los probables once titulares son Juan Solís, Facundo Lallana, Elías González y Hernán Valenzuela; Gonzalo "Toto" González, Martínez, Héctor Zabala y Cristian Almirón; Mariano Giménez y Lautaro Mendoza.

La lista de convocados por el cuerpo técnico del Albo se completa con Axel Corradini, Franco Domínguez, Fabio Godoy, Gonzalo González, Max Pared, Javier Sosa y Alberto Bazán.

Defensores, que llega sin punto alguno, está obligado a conseguir la victoria para mantener la posibilidad de clasificación.

Cumplidas tres fechas, Mandiyú lidera el grupo 3 con 6 puntos, Sportivo Surubí tiene 3 y Defensores de San Roque 0.

Las boleterías en el complejo Leoncio Benítez en el barrio 17 de Agosto se abrirán a las 15. La general tendrá un costo de $10.000, mientras que el adicional a platea será de $5.000. Los menores de 12 años y jubilados deberán abonar un monto de $5.000.

Partidos en Goya y Libres

En Goya, por la Zona 4, Benjamín Matienzo será local de Huracán, en un choque entre equipos de esa ciudad clave pensando en la clasificación. El partido dará inicio a las 17 y contará con el arbitraje de Gilda Nazur.

Matienzo está segundo con 3 puntos y Huracán no ganó en el certamen. El puntero, Rivera del Paraná de Bella Vista, que tiene 6 puntos, quedará libre.

En Paso de los Libres también habrá un duelo entre equipos de la misma ciudad, en este caso por la Zona 5. Marítimos buscará su primera victoria del certamen frente al puntero Madariaga (6 puntos). El partido comenzará a las 17.30 y Brahim Ferreira Gómez fue designado como árbitro.

San Lorenzo de Monte Caseros (3) tendrá fecha libre.