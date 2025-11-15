Tras allanamiento por abigeato incaurtaron armas de fuego en Corrientes

Una investigación iniciada a partir de una denuncia de abigeato derivó en el allanamiento a una vivienda en el paraje El Duraznillo de la Quinta Sección del Departamento Goya, donde secuestraron dos escopetas por falta de documentaciones.



Fue un operativo de la Policía Rural y Ecológica de Goya que intervino basándose en disposiciones del Fiscal Rural Omar Cacere.



Los policías encontraron ocultas en la propiedad dos escopetas calibre 16 doble caño cuya documentaciones el dueño de casa no tenía ni tampoco puedo justificar su tenencia.



La tenencia legal de arma de fuego es un delito por lo que el fiscal dispuso que las armas sean secuestradas y puestas a disposición y se inicia una nueva causa paralela a la investigada