¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Cecilia Strzyzowski Orquesta Sinfónica River
Cecilia Strzyzowski Orquesta Sinfónica River
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
OPERATIVO EN MBURUCUYA

Mascotismo: rescataron mono, chajá, tatú y otros animales silvestres

La denuncia radicaron guardaparques del Parque Nacional

Por El Litoral

Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 19:15

Luego de un trabajo de inteligencia, una mujer de 77 años, residente en el barrio Aviación de la localidad de Mburucuyá, fue visitada por efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Saladas tras una denuncia por venta y tenencia ilegal de animales de la fauna silvestre.
El procedimiento se originó tras el aviso de una guardaparque del Parque Nacional Mburucuyá, quien alertó que en esa vivienda se practicaba mascotismo y venta de animales autóctonos, lo cual se encuentra penado por la legislación.


Al llegar al domicilio, la mujer entregó voluntariamente los ejemplares que tenía en cautiverio, tratándose de  un mono carayá, dos loros barranqueros, cuatro palomas torcazas, un chajá, tatú mulita y tres aguapé haso (viejas del agua).
El fiscal Osvaldo Ojeda ordenó que todos los ejemplares sean entregados a personal de  Recursos Naturales  para su evaluación y recuperación, sin avanzar con actuaciones judiciales.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD