Empedrado, Lipton y Muburuyá clasificaron a los octavos de final

La sexta fecha, penúltima de la primera etapa, que se jugó parcialmente permitió que tres equipos se aseguren un lugar en los octavos de final de la Copa de la Liga en el fútbol capitalino. Empedrado, puntero en la Zona A y Lipton, que manda en la Zona C, y Mburucuyá y clasificaron a la próxima fase donde ya tenía un lugar Curupay, líder de la Zona B.

La fecha se completará el miércoles 19 cuando se enfrenten Quilmes y Mandiyú en en cancha de Sportivo desde las 17.

Empedrado superó a Yaguareté 3 a 0 con goles de Alejandro López, César Molina y Germán Strillevsky. De esta forma y cuando todavía le quedan dos partidos por jugar, tiene pendiente el juego con Mandiyú y el compromiso de la séptima fecha, se quedó con el número uno del grupo A.

Por su parte, en un juego clave, Huracán le ganó a Talleres 3 a 1, escaló al tercer lugar y mantiene la posibilidad de clasificación. Los goles del Azulgrana lo marcaron Matías Giménez (2) y Germán Acuña. Para el conjunto portuario lo hizo Claudio Palomo.

Además, por el mismo grupo, Boca Unidos y Villa Raquel igualaron sin abrir el marcador.

La sorpresa de la fecha la dio Rivadavia que le ganó a Sacachispas 2 a 1 y llegará a la última fecha con la posibilidad de ser uno de los mejores terceros. Los goles del equipo rojinegro fueron marcados por Luciano Bustamante y Ariel Recalde, mientras que Nahuel Sosa lo hizo para el tricolor que perdió la oportunidad de llegar a la punta de la zona B.

Por su parte, Mburucuyá logró una nueva goleada. Esta vez fue 5 a 0 sobre Libertad, culminó su participación en la etapa de grupos (en la última fecha quedará libre) y clasificó. Los goles para el conjunto del interior lo marcaron Héctor Duette (3) y Matías Sotelo (2).

La M está segundo en zona de clasificación. Solamente puede ser superado por Sacachispas y en ese caso será uno de los mejores terceros.

Además, Peñarol triunfó sobre Independiente 2 a 1 y puede aspirar a ser mejor tercero. Kevin Argüello y Elías Moro Borda señalaron los goles para el ganador y Gonzalo Rolón para el Rojo.

En la Zona C, Lipton venció a San Jorge 1 a 0 con gol de Gabriel Villán y aprovechó el empate de Sportivo y Barrio Quilmes en 1 (goles de Lucas Silva y Lisando Mosqueda, respectivamente) para llegar a lo más alto de las posiciones y clasificar a los octavos de final.

Por este mismo grupo, Ferroviario y Doctor Montaña empataron en 1 tanto con goles de Franco Ramírez y Franco Morínigo, respectivamente.

Así se ubican

Cumplidas parcialmente seis de las siete fechas establecidas para la etapa clasificatoria de la Copa de la Liga, las posiciones están así:

Zona A: Empedrado (5) 15 puntos, Talleres (6) 11, Huracán (6) 10, Yaguareté (6) 8, Boca Unidos (6) 6, Mandiyú (3) 5 y Villa Raquel (6) 5 y Quilmes (6) 0.

Zona B: Curupay (5) 13 puntos, Murucuyá (6) 12, Sacachispas (5) 10, Peñarol (5) y Rivadavia (5) 7, Independiente (5) 3 y Libertad (5) 0.

Zona C: Lipton (5) 11 puntos, Sportivo (5) 10, Cambá Cuá (5) y San Jorge (5) 7, Doctor Montaña (5) 6, Ferroviario (6) 5 y Barrio Quilmes (5) 2.

Lo que viene

La séptima fecha, última de la etapa de grupos, contempla estos encuentros:

Talleres vs. Empedrado

Yaguareté vs. Boca Unidos

Villa Raquel vs. Mandiyú

Huracán vs. Quilmes

Libertad vs. Sacachispas

Rivadavia vs. Independiente

Peñarol vs. Curupay

Dr. Montaña vs. Lipton

Sn Jorge vs. Sportivo

Barrio Quilmes vs. Cambá Cuá

Quedarán libre: Mburucyá (Zona B) y Ferroviario (Zona C).