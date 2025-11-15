San Martín de San Juan y Godoy Cruz descendieron a la Primera Nacional

Aldosivi de Mar del Plata se salvó del descenso tras vencer a San Martín de San Juan por 4-2 y lo envió a la Primera Nacional junto a Godoy Cruz.

El encuentro entre Aldosivi (foto) y San Martín fue emotivo. El Tiburón dio vuelta el marcador con tantos de Santiago Moya y Franco Rami, después de empezar abajo por una anotación de Santiago Barrera tras una mala respuesta de Jorge Carranza.

Sobre el final del cotejo, Tomás Fernández empató de penal, pero en la jugada siguiente Justo Giani volvió a poner en ventaja al local, que más tarde estiró la diferencia con otro tiro desde los doce pasos, que fue ejecutado por Ayrton Preciado.

Con este resultado, el Verdinegro, que estaba en zona de playoffs pero no podrá disputarlos por haber descendido, jugará en la Primera Nacional en 2026 tras quedar último en los promedios.

Después de arrancar perdiendo frente a Riestra, Godoy Cruz logró igualarlo y tuvo varias ocasiones para ganarlo y aspirar a un desempate, que era lo máximo que podía conseguir este sábado.

Sin embargo, los conducidos por Omar Asad no lograron conseguir el triunfo y así perdieron la categorías después de más de una década.

