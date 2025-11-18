Benjamín Vicuña rompió el silencio tras un nuevo ataque de la China Suárez

Benjamín Vicuña ha manifestado abiertamente el profundo malestar y dolor que le genera que Eugenia "La China" Suárez, la madre de sus hijos Magnolia (7) y Amancio (5), continúe apuntando duramente en su contra a través de los medios de comunicación. El actor chileno reaccionó a las recientes declaraciones de la actriz, quien en una entrevista con Moria Casán en El Trece, recordó el final de su relación.

En dicha entrevista, la actriz había profundizado en su estado emocional al final del vínculo, antes de su primer encuentro con Mauro Icardi en 2021: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal. Estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, había dicho Suárez.

El intérprete chileno, abordado por SQP (América TV), expresó todo su fastidio ante lo que considera un nuevo ataque de la actriz. Sin nombrarla directamente, Vicuña se refirió a ella con la frase "del otro lado", buscando poner distancia con el conflicto.

"Es un montón, ya estaría bueno... No entiendo del otro lado, no hay mucha vuelta que darle. Me parece súper triste, muy triste. No lo entiendo. Es intimidad. Fueron seis años, dos hijos hermosos, muchos amor, cosas que tienen que ver con la pareja... No entiendo por qué tengo que estar hablando de esto, no entiendo por qué del otro lado se insiste hablando de lo mismo. La verdad que muy triste, pero bueno, ya está", señaló el actor, visiblemente afectado por tener que ventilar temas privados.

Sobre la frase de la ex Casi Ángeles con Moria, acerca de cómo ella se sentía en el final de la relación, Vicuña respondió con pena y pudor: "Si fue así me da mucha pena, la verdad lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. Pero la verdad... súper triste, como cualquier separación. No quiero y no puedo ahondar más. Me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, simplemente una pareja que decidió separarse. Todo esto me parece muy raro, muy triste".

El actor chileno dejó en claro que su principal objetivo es cerrar el capítulo mediático por el bien de su familia. "Esperar que esto termine, ya pedí por todos lados, intenté ser conciliador, pedí cerrar el capítulo por el bien de todos...", continuó, buscando poner fin al ruido constante.

Vicuña incluso deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia si la China Suárez continúa refiriéndose a él, aunque señaló que aún no lo hace por criterio: "Yo puedo llenar de cautelares, pero no lo hago. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque pienso en la buena fe y el criterio de las personas. Vamos a ver cuanto se aguanta....".

Finalmente, ante la consulta del cronista si los dichos de la China le provocaban dolor, Vicuña expresó: "Obviamente, porque es una historia de personas. Pero más que dolor, es entender, no entiendo nada", concluyendo con la sensación de extrañeza ante la persistencia del conflicto.

