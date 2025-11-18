Secuestraron un arma de fuego y una olla de hierro denunciadas como sustraídas

En una operación conjunta, la Policía de la Provincia de Corrientes, en colaboración con la Unidad Fiscal en turno, llevó a cabo dos allanamientos en el Paraje Crucecita de San Luis del Palmar, donde se secuestró un arma de fuego y una olla de hierro, y se demoró a una persona presuntamente vinculada a la causa que se investiga.

La investigación, que se encuentra en trámite, permitió a los efectivos policiales de la Comisaría de Distrito de San Luis del Palmar, junto a sus pares del área de investigación criminal y el Grupo Táctico Operacional (G.T.O.), obtener los mandatos judiciales necesarios para llevar a cabo los allanamientos en dos domicilios ubicados en la Ruta Provincial N° 97.

En el lugar, se halló una escopeta calibre 16 y una olla de hierro de 12 litros, que fueron secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes.

Además, se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad, presuntamente vinculado a la causa que se investiga.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladados a la sede policial correspondiente.