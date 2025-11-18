¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Encuentro Plurinacional de Mujeres Donald Trump Fiesta Provincial del Búfalo
Encuentro Plurinacional de Mujeres Donald Trump Fiesta Provincial del Búfalo
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Séptima temporada

Eduardo Ledesma Pregunta: hoy responde Luis Moulin

Por El Litoral

Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 20:37

En el episodio 36 de Eduardo Ledesma Pregunta, hablamos con Luis Moulin, un referente indiscutido de la cultura correntina. Músico, productor, gestor cultural y comunicador. Lleva más de tres décadas dedicadas a difundir el chamamé y la identidad del Litoral argentino. Fundador e integrante histórico de Los Alonsitos, con quienes recorrió escenarios de todo el país y alcanzó distinciones como Consagración Cosquín y Disco de Oro, Moulin supo luego ampliar su campo hacia la gestión cultural, la producción audiovisual y la comunicación pública.

En este episodio hablamos de todo eso: de música, de la gestión cultural, de los proyectos propios y conjuntos con Belén (su dúo y compañera), sus planes presentes y futuros y de nuestra cultura patrimonial chamamecera. Un recorrido que nos llevó hasta una pregunta existencial: ¿Qué es el “ser chamamecero” hoy?

Una charla sobre nuestra forma de ser y estar, de decir y de sentir una identidad propia muy profunda.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

El programa, que se estrena todos los martes a las 22, propone una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y la pobreza.

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa. 

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD