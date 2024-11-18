¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Encuentro Plurinacional de Mujeres Donald Trump Fiesta Provincial del Búfalo
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 19 de noviembre

Por El Litoral

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 07:06

Corrientes: en la frontera con Brasil cayó un narco buscado en Salta

Encuentro Plurinacional de Mujeres en Corrientes: confirman las 79 escuelas para talleres y alojamiento

Corrientes: hallaron sin vida al menor de 15 años desaparecido en el río Paraná

Corrientes: así funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo

Golpe a la Unne: la Justicia Federal anuló las elecciones de consejeros no docentes por “irregularidades” en el padrón

Jornada de protesta en la Justicia Federal por la contratación de "paracaidistas

Contra un intento de los sospechosos, el tribunal frenó el regreso del caso Loan a la Justicia provincial

Una niña correntina se operó para volver a caminar y ahora necesita 9 millones pesos

Aumento de suicidios en Corrientes: “La desesperanza en la juventud es un síntoma social”

Dylan Bordón en la Selección Argentina de Básquet: el correntino preseleccionado para las eliminatorias al Mundial 2027
 

 

