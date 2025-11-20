Perpetua por el crimen de un ingeniero en un country

Rosalía Soledad Paniagua (36) fue condenada este jueves a prisión perpetua por el homicidio del ingeniero Roberto Wolfenson (71), cometido el 22 de febrero de 2024 en la casa del lote 397 del barrio privado La Delfina, de Pilar.

La pena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de San Isidro, conformado por Esteban Andrejin, Osvaldo Rossi (los mismos que absolvieron a Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce, aunque luego Casación le aplicó la máxima) y Victoria Santamaría Guglielmetti.

La fiscal Laura Capra había solicitado la misma condena en la tercera y última audiencia, realizada el viernes 7 de noviembre pasado.

En la sentencia, el tribunal la condenó por unanimidad por homicidio calificado por ser cometido "criminis causae" (con el fin de ocultar o asegurar el resultado de otro delito o procurar su impunidad), en concurso real con robo. Además rechazó el pedido de alevosía solicitado por el abogado de los hijos de Wolfenson, Tomás Farini Duggan que también había pedido perpetua para la imputada.