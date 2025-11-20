Evacuación de urgencia en la cumbre climática

El pabellón central de la cumbre climática COP30 en Belém, Brasil, tuvo que ser evacuado de urgencia por un incendio que se extendió rápidamente.

El incendio se desató mientras ministros de todo el mundo llevaban adelante negociaciones sobre temas como la transición energética y la financiación climática, cuando falta un día para que termine la conferencia organizada por la ONU.

Las llamas se iniciaron en un punto de la denominada Zona Azul, administrada por las Naciones Unidas y donde se encuentran las salas de reuniones y pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan de la cita.

Según un periodista de AFP en el lugar, el fuego abrió un agujero en el techo y alcanzó otras estructuras.

El humo empezó a propagarse en el interior, mientras el personal de seguridad y de la ONU se precipitaban con extintores para tratar de contener el fuego. También intervinieron equipos de bomberos con autobombas.

Miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban en el exterior que contuvieran la situación. Muchos escaparon del lugar mientras gritaban "¡fuego! ¡fuego!".

Menos de una hora después de activadas las alarmas, las llamas fueron controladas, sin heridos.