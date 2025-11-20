Gustavo Valdés recorrió el puerto JNPA en Mumbai y avanzó en acuerdos de cooperación portuaria para Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, continuó este jueves su misión oficial en la India con una visita a las instalaciones de la Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), la empresa que opera el puerto de contenedores homónimo ubicado en Navi Mumbai. Este puerto es reconocido como uno de los nodos logísticos más importantes y de mayor volumen de operaciones del país asiático.

Durante el recorrido, el mandatario correntino tomó contacto directo con los procesos tecnológicos y la infraestructura que sostienen el alto volumen de tráfico de la terminal portuaria.

Acuerdos para transferencia tecnológica

Tras la visita técnica, Valdés mantuvo una reunión de trabajo con las autoridades de JNPA. Los directivos manifestaron su interés en fortalecer la vinculación con la Argentina y, específicamente, con Corrientes.

Las autoridades portuarias indias se comprometieron a visitar la provincia para avanzar en la firma de un convenio de cooperación. El objetivo central de este acuerdo es profundizar el intercambio en materia tecnológica, logística y de desarrollo portuario.

Valdés calificó el encuentro como “una experiencia muy buena” y destacó la importancia de la visita para el futuro logístico de Corrientes:

“Estamos viniendo a Mumbai a ver todo el potencial marítimo, y todo lo que necesitamos tener de tecnología, cómo necesitamos trabajar para construir el futuro y ensamblar a la República Argentina, a Corrientes, con la India y con Mumbai”, declaró el Gobernador al término de la reunión.

El mandatario concluyó que la provincia busca firmar convenios para "transferencia tecnológica, para aprender y complementarnos”.