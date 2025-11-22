El último pasajero a los octavos de final se definirá el martes

Se disputó la séptima fecha de la Copa de la Liga en el fútbol capitalino y tres equipos se aseguraron un lugar en los octavos de final.

Huracán Sacachispas y Sportivo avanzaron a la próxima fase y se sumaron a Empedrado, Curupay, Mburucuyá y Lipton para disputar la primera ronda eliminatoria. Mandiyú o Cambá Cuá se sumará a ese selecto grupo.

Si bien se jugó la última fecha de la fase de grupos, queda pendiente el juego entre Mandiyú y Empedrado por la cuarta fecha. El Albo necesita un empate para clasificar. Si vence Empedrado, el que accederá a los octavos de final será Cambá Cuá.

La definición en la Zona A está apasionante. Huracán le ganó a Quilmes 4 a 2 y se vio beneficiado por la derrota de Talleres frente a Empedrado 2 a 0 para clasificar.

El conjunto portuario llegó a esta fecha como segundo del grupo pero la caída lo eliminó de la competencia.

Por su parte, Mandiyú superó a Villa Raquel 4 a 2 y mantiene la posibilidad de meterse en la próxima etapa.

En este mismo grupo, Boca Unidos le ganó a Yaguareté 2 a 0 en un duelo entre equipos que no tenían posibilidades de clasificar.

En la Zona B, Sacachispas superó a Libertad 2 a 0 y selló su clasificación a los octavos de final.

Curupay triunfó sobre Peñarol 3 a 0 y se quedó con el número uno del grupo. El maderero terminó la etapa sin goles en contra después de seis fechas.

Mientras que en la despedida del certamen de primera división, Independiente goleó a Rivadavia 5 a 1.

Sportivo Corrientes superó a San Jorge 3 a 0, clasificó y además quedó en lo más alto de la Zona C.

Lipton, que ya estaba clasificado, igualó con Doctor Montaña en 3 tantos y resignó la primera ubicación.

La goleada de la fecha se la propinó Cambá Cuá a Barrio Quilmes. El conjunto Rojo se impuso 10 a 1 y ahora necesita una derrota de Mandiyú frente a Empedrado para clasificar.

Así se ubican

Zona A: Empedrado (*) 18 puntos, Huracán (*) 13, Mandiyú y Talleres 11, Boca Unidos 9, Yaguareté 8, Villa Raquel 5 y Quilmes 0.

Zona B: Curupay (*) 16 puntos, Sacachispas (*) 13, Mburucuyá (*) 12, Rivadavia y Peñarol 7, Independiente 6 y Libertad 0.

Zona C: Sportivo (*) 13 puntos, Lipton (*) 12, Cambá Cuá 10, Doctor Montaña y San Jorge 7, Ferroviario 5 y Barrio Quilmes 2.

Nota: (*) clasificaron a los octavos de final.

Lo que viene

El martes 25 jugarán Mandiyú y Empedrado. El partido, pendiente de la cuarta fecha, se desarrollará en cancha de Lipton desde las 18.

El Albo necesita al menos un empate para clasificar. Si vence Empedrado, el que accederá a los octavos de final será Cambá Cuá como uno de los mejores terceros (el promedio lo favorecerá con respecto a los equipos de la Zona A que jugaron un partido más)-

