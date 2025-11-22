Jornada clave para los equipos correntinos

La quinta fecha, penúltima de la etapa de grupos, se presenta como decisiva para la suerte de varios equipos correntinos en el Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

Este domingo, desde las 17, habrá actividad en los tres grupos de la Región Litoral Norte donde participan los equipos correntinos y pueden quedar definidos algunas clasificaciones.

Por la Zona 3, Sportivo Surubí de Goya visitará a Defensores de San Roque con la atenta mirada de Mandiyú que quedará libre. El cotejo se disputará en el estadio Ramón Francisco Puyol con arbitraje de Ramón Barrios.

Surubí (3 puntos) está obligado a ganar para llegar con posibilidades de clasificar a la última fecha. Con cualquier otro resultado, quedará definida anticipadamente la clasificación para la siguiente etapa de Mandiyú (9).

Para Defensores de San Roque (0) será su último encuentro de la temporada.

En Goya, por la Zona 4, Rivera del Paraná de Bella Vista (6) visitará a Huracán (1) con el arbitraje de José Romero.

El equipo bellavistense necesita la victoria para asegurarse la clasificación. En el caso de empatar o perder, definirá el pasaje a la siguiente fase en la última fecha cuando reciba a Benjamín Matienzo (4) de Goya.

Un duelo directo mirando la clasificación se jugará en Paso de los Libres por la Zona 5. En el estadio Agustín Faraldo, el local Madariaga (6) recibirá a San Lorenzo (3) de Monte Caseros.

El equipo libreño necesita la victoria para clasificar y no depender de otro resultado dado que en la última fecha quedará libre y en esa oportunidad jugarán San Lorenzo y Marítimos (3) de Paso de los Libres.

