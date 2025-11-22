El primer clásico de la temporada se disputará en una fecha atípica para la Liga Nacional

El calendario de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/2026 es especial por las “ventanas” impuestas para la concreción de las eliminatorias al Mundial Qatar 2027.

La primera pausa comenzará el 24 y la actividad se reanudará el 3 de diciembre, aunque los equipos correntinos recién volverán a la acción el 10 y 12. Habrá partidos hasta el 29 de diciembre, fecha estipulada para el primer clásico correntino de la temporada.

La selección Argentina comenzará el camino rumbo a Qatar 2027 frente a Cuba. El primer juego será como visitante el jueves 27 y la revancha será como local el lunes 1 de diciembre.

Por estos encuentros, la Liga Nacional tendrá una breve pausa desde este lunes hasta los primeros días de diciembre.

“El calendario nos obligó a suspender el receso entre las fiestas de fin de año y ahora le dimos un breve descanso a los jugadores”, adelantó el DT de San Martín Gabriel Revidatti después del triunfo contra Instituto el pasado martes.

Los jugadores del Rojinegro volverán a las prácticas el lunes 1 de diciembre.

El primer equipo correntino en volver a la competencia será Regatas Corrientes (6 triunfos y 4 derrotas). Después de disputar el Final 4 de la Liga Sudamericana el 6 y 7 de diciembre, el miércoles 10 recibirá a Platense (4-5).

Después el Fantasma viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para enfrentar el martes 16 a San Lorenzo (3-8) y el jueves 18 a Ferro Carril Oeste (9-1), hoy puntero de la Liga.

La agenda para San Martín (6-5) indica que el viernes 12 recibirá en el estadio Raúl Argentino Ortíz a Platense.

En tanto que el viernes 26 se presentará en Formosa para enfrentar a La Unión (8-4).

El primer clásico correntino de la temporada será el lunes 29 y la localia corresponderá a Regatas aunque el partido se jugará en el Fortín Rojinegro.