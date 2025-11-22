¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SUCEDIO EN 9 DE JULIO

Intentaron huir de un control policial con arma de fuego y proyectiles en Corrientes

Realizaban controles en prevención de abigeato y delitos rurales

Por El Litoral

Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 20:53

Dos jóvenes de 21 y 23 años fueron aprehendidos en un camino vecinal de la localidad de 9 de Julio, luego que intentaran darse a la fuga al advertir de un control policial montado por efectivos de la Policía Rural y Ecológica de San Roque.

Los uniformados realizaban en la zona recorrida en prevención de delitos de abigeato y controles, Mientras permanecían apostados en un determinado sector, advirtieron el avance de un Peugeot 504 con dos ocupantes, el cual giró en “U” al encontrarse con los efectivos. Se inició un breve seguimiento que concluyó en las cercanías, donde demoraron a los sospechosos.

Al inspeccionar el rodado hallaron un rifle calibre 22 sin documentación, municiones, una mira telescópica y un cuchillo tipo carnicero.

Por orden del Fiscal de Goya Omar Casere, incautaron el arma y el rodado. Los ocupantes fueron aprehendidos y alojados en la Comisaría local. Se iniciaron actuaciones por supuesta tenencia ilegal de arma de fuego.

