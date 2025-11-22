Lanús conquistó su segunda Copa Sudamericana

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 al derrotar 5-4 por penales a Atlético Mineiro tras igualar 0-0 en el Defensores del Chaco, una serie donde Nahuel Losada fue el gran héroe al detener tres disparos.

En una definición para el infarto, Lanús se impuso en los penales ante Atlético Mineiro de Brasil para lograr su segunda Copa Sudamericana y clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El encuentro se disputó en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción y concluyó en 0 después de los 90 minutos y el alargue de 30.

La gran figura del encuentro fue el arquero Nahuel Losada, ex Belgrano, quien atajó tres penales en la tanda, incluido el decisivo.

La definición inició con un atajada de Everson a Walter Bou, que con su flojo disparo no logró adelantar al Granate, aunque no todo estaba perdido ya que Losada adivinó la intención de Hulk y sostuvo el cero en su portería.

Carlos Izquierdoz engañó a Everson y con su disparo cruzado colocó el 1-0, una primera ventaja que Scarpa rápidamente logró nivelar con su zurdazo al lado opuesto. Con suspenso, el intento de Sasha Marcich rozó al arquero rival pero igualmente terminó dentro de la portería, aunque Igor Gomes con gran paciencia volvió a empatar la serie.

El cuarto penal fue para Dylan Aquino, que con colocó su disparo abajo y pegado al poste para volver a darle la ventaja al Granate, la cual Losada confirmó al contener el intento de Gabriel Teixeira y dejar matchpoint al equipo de Mauricio Pellegrino.

Con toda la responsabilidad en sus hombros fue Lautaro Acosta, el ídolo del club, que tras una largada carrera intentó un remate al medio que pasó por encima del travesaño y mantuvo con vida al Galo. Fue el arquero Everson, que logró evitar la caída de su equipo con un violento remate inatajable para mandar la serie al mata-mata.

Agustín Cardozo no se dejó influir con la desperdiciada ocasión del Laucha y con su intento al medio colocó el 4-3, aunque Alexsander con su zurdazo cruzado y a la esquina inferior marcó para estirar la definición. Por el Granate fue Franco Watson y con lo justo también logró convertir, con Losada definiendo la historia al detener el flojísimo intento por parte Vitor Hugo para consagrar a Lanús por segunda vez en su historia.