Unne Ministerio de Defensa Caza furtiva
ALLANAMIENTOS

Paso de la Patria: dos demorados con objetos robados

Recuperaron televisor, garrafas, reeles y trituradora, entre otros objetos.
 

Por El Litoral

Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 20:46

La Comisaría de Distrito Paso de la Patria, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevó a cabo dos allanamientos en la localidad, logrando la aprehensión de dos personas mayores de edad y el secuestro de varios elementos que habrían sido denunciados como sustraídos.


Los procedimientos, realizados en dos domicilios de la localidad, uno en el barrio 30 viviendas y otro por barrera de contención S/N, contaron con la colaboración del Grupo GTO dependiente de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar.


Entre los elementos secuestrados se encuentran un televisor de 32", garrafas, reel rotativos y frontales, trituradora, cargadora de computadoras, entre otros.
Las personas aprehendidas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada comisaría para continuar con las diligencias correspondientes.

Últimas noticias

