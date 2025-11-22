Paso de la Patria: dos demorados con objetos robados

La Comisaría de Distrito Paso de la Patria, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevó a cabo dos allanamientos en la localidad, logrando la aprehensión de dos personas mayores de edad y el secuestro de varios elementos que habrían sido denunciados como sustraídos.

Los procedimientos, realizados en dos domicilios de la localidad, uno en el barrio 30 viviendas y otro por barrera de contención S/N, contaron con la colaboración del Grupo GTO dependiente de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar.

Entre los elementos secuestrados se encuentran un televisor de 32", garrafas, reel rotativos y frontales, trituradora, cargadora de computadoras, entre otros.Las personas aprehendidas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada comisaría para continuar con las diligencias correspondientes.