Qué dijo Verón tras el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central

El triunfazo 1-0 de Estudiantes ante Rosario Central dejó una escena que recorrió el país: el pasillo de espaldas que realizó después de la tan inesperada como controvertida proclamación del Canalla como campeón anual. Luego de la clasificación a cuartos del Clausura, Juan Sebastián Verón se expresó en sus redes sociales con un sugerente posteo: "... Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno".

La frase, de la autoría de Mariano Mangano, histórico presidente pincharrata en la década del 60, apareció luego del rechazo del club al pedido de la AFA para saludar al conjunto rosarino y días después que negara en sus redes sociales haber avalado el título por la tabla anual.

La reacción platense se multiplicó en las redes, acompañada por el texto completo difundido por Verón. En esa misma imagen se leía: "Nada, ni nadie, torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones".

El dirigente citado por Verón fue una de las personalidades más influyentes del León. Durante su conducción llegaron Osvaldo Zubeldía y la fuerte apuesta por las Inferiores, etapa que desembocó en tres Libertadores, una Intercontinental, una Interamericana y el primer título profesional local.

La controversia por el pasillo se dio luego de una semana de fricción fuera de la cancha. Todo había comenzado con un comunicado del Pincha cuestionando que no hubo votación en el Comité Ejecutivo de AFA para proclamar al nuevo campeón. A esa tensión se sumó la picante respuesta del tesorero de la entidad madre, Pablo Toviggino: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …".

Lo cierto que, más allá de los cruces virtuales, Verón festejó con el puño cerrado el pasaje de Estudiantes a los cuartos de final del Torneo Clausura. Ahora deberá visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero.

