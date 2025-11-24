Itatí: estaba en estado de ebriedad y portaba un arma blanca

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en la localidad de Itatí, quien molestaba a un menor con un arma blanca en estado de ebriedad.

Los efectivos fueron alertados por una mujer que advirtió que en inmediaciones de calles Desiderio Sosa y Serapio Sánchez de la localidad, se observaba a una persona a los gritos y con un caño de hierro en sus manos, y además portaba un arma blanca en sus pertenencias.

Por tal motivo, los policías se presentaron en el sitio donde identificaron a un hombre de 43 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar. Además, se constató que cargaba un arma blanca, siendo demorado en el momento.

El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se realizaron los trámites de rigor.