El Gobierno evalúa un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de sumar un nuevo fin de semana largo con el feriado del lunes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María. La iniciativa, que aún no fue oficializada, apunta a conformar un bloque de cuatro días consecutivos para impulsar la actividad turística.

La idea comenzó a circular en las últimas horas del martes, cuando trascendió que el Poder Ejecutivo podría declarar no laborable el viernes 5 de diciembre.

De concretarse, el objetivo sería replicar el movimiento económico registrado entre el 21 y el 24 de noviembre, cuando el traslado del Día de la Soberanía Nacional generó un notable flujo de visitantes en distintos puntos del país.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ese fin de semana extralargo tuvo un “desempeño excepcional”, con 1,69 millones de turistas movilizados. La entidad informó que el gasto total ascendió a $355.789 millones, con un aumento real del 34%, y que la estadía promedio fue de 2,3 noches.

Para CAME, la clave estuvo en la extensión del descanso, que permitió ampliar la demanda, prolongar las estadías y dinamizar las economías regionales, especialmente en hoteles, comercios, gastronomía y pymes vinculadas al turismo.

En lo que va del año, casi 12 millones de personas viajaron durante los siete fines de semana largos del calendario, una cifra que confirma el impacto positivo de estos asuetos sobre la actividad turística.

El último fin de semana extralargo en Corrientes

En el caso de Corrientes, la provincia volvió a destacarse como uno de los destinos estrella del país durante este fin de semana largo. Se registró un promedio de ocupación del 85%, alcanzando el 100% en la capital.

Las playas locales vivieron su momento más intenso de la temporada: 24.703 bañistas disfrutaron de los balnearios entre el 21 y el 24 de noviembre, según datos oficiales de la Dirección de Playas del Municipio. Malvinas y Arazaty fueron los puntos más concurridos, marcando cifras récord para la temporada de noviembre.

Con información de Perfil.