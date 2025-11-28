Krujoski fue noveno en las prácticas en Mendoza

El Turismo Carretera 2000 comenzó a transitar su última fecha en el autódromo de San Martín, Mendoza. El correntino Humberto Krujoski quedó entre los 10 mejores en los entrenamientos, mientras que su compañero de equipo y puntero del campeonato, Agustín Canapino, fue el más rápido del viernes.

Canapino (681 puntos), a bordo de un Renault Fluence, junto a Facundo Ardusso (634) y Bernardo Llaver (615) son los principales candidatos al título. Ardusso fue segundo en las prácticas y Llaver terminó en el quinto lugar.

Por su parte, Luis José “Josito” Di Palma, con el Citroen C4 Lounge del equipo Aimar Motorsport dominó el primer ensayo, seguido de Canapino y Ardusso.

Krujoki, en un Renault Fluence del AXION energy, quedó décimo en la primera práctica y avanzó un puesto en la segunda.

El correntino llega a Mendoza con el cuarto puesto del campeonato gracias a los 421 puntos que logró a lo largo de la temporada.

El objetivo del correntino es mantener esa posición y sus principales rivales son Emiliano Trappa (419), Valentín Yankelevich (386) y Braian Quevedo (386).

Trappa fue tercero en los entrenamientos, Yankelevich quedó décimo y Quevedo terminó relegado en el décimo sexto lugar.

La actividad continuará este sábado con una jornada clave que incluirá la última sesión de ensayos, la clasificación (11.50 hs) que ordenará la grilla y la primera competencia final del fin de semana que se largará a las 17.05 y tendrá una extensión de 11 vueltas o 15 minutos de duración.

Mientras que el domingo será la segunda final del fin de semana, última del año. Se largará a las 11.10 pero será a 21 vueltas o 30 minutos de duración.