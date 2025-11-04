Handball correntino: Unne y Luz y Fuerza levantaron el título 2025

La ciudad de Ituzaingó fue escenario de una jornada vibrante que definió a los nuevos campeones de la Liga Correntina de Handball.

En una competencia marcada por la paridad y la intensidad, los equipos de Unne (rama masculina) y Luz y Fuerza (rama femenina) se alzaron con el título provincial.

Desde temprano, el polideportivo local recibió a delegaciones de distintas localidades, que disputaron los últimos cruces del certamen organizado por la Federación Correntina de Handball.

En la rama femenina, Club Atlético Virasoro superó a Ituzaingó Handball por 19-5, accediendo al triangular final junto a Luz y Fuerza y Vuelta de Ombú. Más tarde, Luz y Fuerza venció a Vuelta de Ombú en un duelo reñido por 29-26, lo que les permitió avanzar a la final. En el cierre, el equipo capitalino se impuso ante Virasoro por 31-24, coronándose campeonas de la temporada.

Por el lado masculino, el equipo de Unne mostró su jerarquía desde el inicio, al derrotar a Tamandua por 40-35 y luego a Gimnasia por 39-37 en una final que mantuvo el suspenso hasta el último minuto. El conjunto universitario consolidó su dominio con una gran actuación de su arquero, figura decisiva en la definición.

Resultados finales

Masculino:

UNNE vs Tamandua: 40-35

Gimnasia vs Tamandua: 39-23

UNNE vs Gimnasia: 39-37

Femenino:

Club Atlético Virasoro vs Ituzaingó Handball: 19-5

Luz y Fuerza vs Vuelta de Ombú: 29-26

Club Atlético Virasoro vs Vuelta de Ombú: 27-25

Luz y Fuerza vs Club Atlético Virasoro: 31-24

Posiciones finales