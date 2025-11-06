Remeros correntinos se destacaron en el Campeonato Argentino

Los remeros correntinos Agostina Manzotti y Tomás Romero destacaron en el reciente Campeonato Argentino de remo, realizado en la pista nacional de Tigre.

Manzotti campeona en dos categorías

Manzotti se consagró campeona en el Cuádruple y el Ocho Femenino Senior, además de obtener la medalla de plata en el Doble Femenino Senior. La deportista cerró un año de gran rendimiento, tras enfocarse en competencias por tripulaciones y continuar su proyección internacional.

Romero se consolida en Sub 23

Tomás Romero, por su lado, finalizó quinto en la categoría Sub 23 peso libre. Pese a los cambios de fecha y logística, el correntino mantuvo un desempeño destacado y se prepara para debutar el próximo año en la categoría senior.