La Federación de Básquetbol de Corrientes creo el Departamento de Género y Discriminación

La Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes (Fbpc) anunció la creación del Departamento de Género y Discriminación y se confirmó al Dr. Carlos Almeida como responsable del área legal y de lucha contra la discriminación.

Uno de los primeros movimientos del mencionado departamento fue la presentación del modelo de trabajo a desarrollar cómo así también un protocolo de género y no discriminación con los pasos a seguir ante cualquier hecho que amerite su aplicación.

En el ámbito de la Fbpc se conformará un área de seguimiento de Violencia de Género, Diversidad, No discriminación y Protección integral del niño, niña y adolescente que será la encargada de recibir las presentaciones o denuncias a efectos de generar un ámbito de contención y confianza a la persona denunciante.

En dicho marco, se confeccionarán estadísticas de los casos presentados a fin de tener un detalle de los casos para adoptar medidas de prevención, educación y sanción en caso de corresponder.