Amenazas: incautaron arma, droga y $4 millones en efectivo en Corrientes

La Policía realizó un allanamiento este miércoles en una vivienda de la calle Monteagudo de la ciudad de Curuzú Cuatiá, en el marco de una causa por supuestas amenazas agravadas.

Como resultado del procedimiento, llevado a cabo basándonos en directivas de la Fiscalía en turno que asistió al lugar, secuestraron un machete, una motocicleta Zanella 150cc, una musculosa y una sustancia blanquecina que podría ser cocaína y la suma de $4.487.02 en efectivo.

Según informaron las autoridades, los trabajos investigativos permitieron identificar la vivienda ubicada al costado de las vias del tren, como un posible lugar de interés en la causa.Un hecho que llamó la atención se dio minutos antes de ingresar al domicilio. Los policías advirtieron que los habitantes de la casa arrojaron un bolso o algo parecido a una vivienda vecina situada en la parte posterior.

Sobre la base de ese dato, cuando fueron a verificar hallaron una mochila negra, dentro de la cual había numerosos fajos con billetes de distintas nominaciones. Se trataba de dinero en efectivo de dudosa procedencia que también fue incautado para averiguar su origen.Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Fiscalía a cargo de Belén Arrúa y trasladado a la Comisaría de Distrito Tercera de Curuzú Cuatiá, dependiente de la Unidad Regional III.